«Ребята, давайте жить дружно» — это слишком просто: вспомните 5 других мультиков СССР по одной фразе (тест)

Сейчас проверим, как хорошо вы помните шедевры вашего детства.

Помните, как в детстве залипали перед телевизором, пока шли советские мультики? Сейчас проверим, насколько крепко засели в вашей памяти культовые фразы оттуда.

Будет пять цитат разной степени узнаваемости. Какие-то угадаете с полунамёка, над другими придётся немного поломать голову. Главное — не подглядывать, честное пионерское!

Не переживайте, если что-то не вспомните — в конце концов, в те времена было так много шедевров, что запутаться может каждый. Ну что, готовы проверить себя? Тогда поехали!

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