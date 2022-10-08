«Ребят больше нет»: Безруков одной фразой разбил сердца миллионам россиян

Сергей Безруков сыграл множество замечательных ролей в кино и сериалах, но для многих актер так и остался Сашей Белым из легендарной «Бригады».

Премьера сериала состоялась 20 лет назад, но преданные фанаты до сих пор жду продолжения истории друзей-бандитов. Однако Безруков отрезал: возвращения сериала не будет.