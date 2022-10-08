«Ребят больше нет»: Безруков одной фразой разбил сердца миллионам россиян
Легендарная команда больше не соберется вместе.
Сергей Безруков сыграл множество замечательных ролей в кино и сериалах, но для многих актер так и остался Сашей Белым из легендарной «Бригады».
Премьера сериала состоялась 20 лет назад, но преданные фанаты до сих пор жду продолжения истории друзей-бандитов. Однако Безруков отрезал: возвращения сериала не будет.
«Для меня эта история закончена. Ребят больше нет, их воскресить нельзя. Иначе будет уже сказка, какая-то ерунда… Это уже фантастика, зарубежное кино, не надо», — рассказал актер в YouTube-шоу «Света вокруг света».