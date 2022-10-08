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Киноафиша Статьи «Ребят больше нет»: Безруков одной фразой разбил сердца миллионам россиян

«Ребят больше нет»: Безруков одной фразой разбил сердца миллионам россиян

8 октября 2022 21:15
«Ребят больше нет»: Безруков одной фразой разбил сердца миллионам россиян

Легендарная команда больше не соберется вместе.

Сергей Безруков сыграл множество замечательных ролей в кино и сериалах, но для многих актер так и остался Сашей Белым из легендарной «Бригады».

Премьера сериала состоялась 20 лет назад, но преданные фанаты до сих пор жду продолжения истории друзей-бандитов. Однако Безруков отрезал: возвращения сериала не будет.

«Для меня эта история закончена. Ребят больше нет, их воскресить нельзя. Иначе будет уже сказка, какая-то ерунда… Это уже фантастика, зарубежное кино, не надо», — рассказал актер в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Фото: Legion-Media, кадр из сериала "Бригада" (2002)
Алла Новикова
Алла Новикова
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