Ребус для киноманов: попробуйте угадать 5 советских фильмов, зашифрованных на картинках (тест)

Если узнаете все 5/5 картин — вы либо гений, либо слишком много смотрите ТВ.

Советское кино — как старый чемодан на антресолях: кажется, знаешь каждый его уголок, пока не заглянешь внутрь. В этом тесте вам предстоит разгадать пять кинематографических головоломок, где «Ирония судьбы» может скрываться за парой нот, а «Джентльмены удачи» — за тюремной решёткой и тремя картами.

Наши ребусы проверят не столько память, сколько способность видеть знакомые сюжеты в неожиданных образах — как если бы «Кавказскую пленницу» показали через призму абстрактного искусства. Главное — не старайтесь угадать «правильно».

Лучше получайте удовольствие от неочевидных ассоциаций: вдруг окажется, что «Служебный роман» прекрасно описывается через образ засохшего кактуса, а «Москва слезам не верит» — через разбитую чашку? В конце концов, настоящее кино — это же всегда немного ребус.

Ранее мы писали: «Я лучший»: за «Шерлока» Ливанову платили 700 рублей в день, а роль оценили даже иностранцы — но героя мог сыграть кое-кто другой