Ребус для ценителей кино СССР: попробуйте угадать 5 фильмов, чьи названия спрятаны на картинках (тест)

Когда речь заходит о советском кино, то зрители часто цитируют героев, напевают песни из комедий и надолго запоминают ключевые сцены. Но что, если обратиться к самой сути этих картин — к их названиям?
Предлагаем взглянуть на классику под новым углом. В этом тесте известные советские фильмы зашифрованы в ребусы. Ваша задача — разгадать их, вспомнив название киноленты.
Проверьте, насколько легко вам дадутся эти головоломки. Сможете ли вы узнать все пять картин или где-то придется немного поломать голову? Время проверить свою эрудицию и любовь к советскому кинематографу!
Ранее мы писали: Боитесь возраста? А зря — Раневской хватило 4-х слов, чтобы объяснить, в чем главное богатство старости