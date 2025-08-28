Ребус для ценителей кино СССР: попробуйте угадать 5 фильмов, чьи названия спрятаны на картинках (тест)

Если верно ответите на 5/5, вашим знаниям можно лишь позавидовать.

Когда речь заходит о советском кино, то зрители часто цитируют героев, напевают песни из комедий и надолго запоминают ключевые сцены. Но что, если обратиться к самой сути этих картин — к их названиям?

Предлагаем взглянуть на классику под новым углом. В этом тесте известные советские фильмы зашифрованы в ребусы. Ваша задача — разгадать их, вспомнив название киноленты.

Проверьте, насколько легко вам дадутся эти головоломки. Сможете ли вы узнать все пять картин или где-то придется немного поломать голову? Время проверить свою эрудицию и любовь к советскому кинематографу!

