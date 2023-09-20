Ребенок непутевых родителей: единицы знают, что у Пугачевой есть приемный сын

Алла Пугачева никогда не скрывала своих родных детей — Кристину Орбакайте и двойняшек Гарри и Лизу. Артистка всегда откровенно признавалась, из чего состоит их быт и как она старается воспитывать своих наследников. Однако мало кто знает, что несколько лет назад Примадонна стала приемной матерью для мальчика Жени.

Как пишут СМИ, не так давно артистка усыновила Женю, своего внучатого племянника. Его отец Влад — это сын Евгения, брата Примадонны, который умер несколько лет назад.

Из-за наркотической зависимости Влада и его супруги Виктории, его наследник Евгений практически с рождения был предоставлен сам себе. Поэтому Пугачева решила позаботиться о нем, забрав в свой замок к деревне Грязь. А со временем мальчик нашел общий язык с водителем артистки Игорем Польшиковым и теперь именно его называет папой.

«Это мой приемный сын», — именно так говорила о Жене Пугачева.

Примадонна, несмотря на то, что Женя нашел новую семью, продолжает заботиться о нем. Около трех лет назад она купила мальчику апартаменты в одной из московских новостроек, чтобы ее племянник не остался без дома, когда вырастет. И даже на расстоянии продолжает следить за его жизнью.