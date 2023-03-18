Ребенок не от Варум: Леонид Агутин вышел на связь с тайной дочерью (фото)

Крепкие отношения между Леонидом Агутиным и Анжеликой Варум служат примером для многих звёзд российского шоу-бизнеса. Порой даже кажется, что эта знаменитая пара всегда была вместе. Однако лишь немногие помнят, что сердце певца когда-то принадлежало балерине Марие Воробьёвой.

Но настоящей сенсацией стала новость о том, что танцовщица родила от музыканта дочь. О маленькой Полине долгое время было мало что известно, поскольку в раннем возрасте она вместе с мамой переехала заграницу и живет там по сей день. Но Леонид Николаевич все же прервал молчание.

Совсем недавно исполнитель трогательно поздравил дочь в своей социальной сети и выложил ее фото. На снимке поклонники певца увидели светловолосую девушку с голубыми глазами и милой улыбкой, одетую в кофту с модным вырезом. Роскошная красавица похожа на своего знаменитого отца, и кажется, что даже расстояние не мешает им сохранять доверительные отношения.