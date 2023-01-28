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Ребенок навсегда: как живет американка которая в 22 выглядит на 7 лет

28 января 2023 17:15
Ребенок навсегда: как живет американка которая в 22 выглядит на 7 лет

Девушке приходится быть осторожнее в выборе партнера.

Шоне Рэй всего в шесть месяцев диагностировали рак мозга, но, к счастью, после курса химиотерапии болезнь отступила. Побочным эффектом лечения стало значительное замедление роста малышки. В 22 года девушка остановилась на отметке в 117 сантиметров.

Такая особенность доставляет американке множество трудностей. К примеру, обычный поход в бар с друзями будет обязательно сопровождаться удивленными взглядами посетителей и официантов. Даже покупка абонемента в спортзал становиться проблемой, поскольку администраторы принимают Шону за семилетнего ребенка.

Кроме повседневных сложностей, девушке приходиться мириться и с тем, что ее счастье в личной жизни тоже находиться под вопросом.

Ее детская внешность и маленький рост часто привлекают извращенцев с психическими отклонениями. Зная это, американке приходиться тщательнее походить к выбору партнера, что сильно замедляет поиск второй половинки.

Ребенок навсегда: как живет американка которая в 22 выглядит на 7 лет
Фото: кадр из YouTube видео (2023), Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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