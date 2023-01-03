Ребенок дивной красоты: как выглядит малышка, победившая в генетической лотерее (фото)

Кедди Джоан Уолтон появилась на свет в 2017 году и с первых лет жизни привлекла к себе внимание публики. Дело в том, что девочка родилась в интернациональной семье, ее мама имеет кенийские корни, а отец — азиатские. И из-за этого многие были уверены, что она похожа на настоящую куклу.

Родители Кедди были настолько очарованы ее красотой, что сразу же начали публиковать ее снимки в социальных сетях. Пользователи осыпали ребенка комплиментами, отмечая ее пухлые губы и пышную шевелюру. При этом некоторые были уверены, что мать девочки специально накачивает их, ведь настолько эффектно выглядел ребенок.

С годами внешность юной звезды социальных сетей начала меняться. Сегодня она уже не может похвастаться такими пухлыми губами, однако ее красота все еще шокирует публику. Кедди даже начала строить карьеру в модельном бизнесе, в свои шесть лет появляясь на подиуме и участвуя в фотосессиях.

«Ты похожа на диснеевскую принцессу», «Невероятно красивый ребенок», — пишут восторженные пользователи Сети.

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