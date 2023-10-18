Ребенку уже 3 года: как живет Даша, которая родила в 14 от 10-летнего друга

Долгое время знаменитость скрывала свою жизнь от публики.

Вся страна узнала о Дарье Суднишниковой в 2020 году. Именно тогда 14-летняя девушка в эфире шоу Андрея Малахова рассказала, что ждет ребенка. А отцом назвала 10-летнего знакомого Ваню.

Впоследствии же оказалось, что на самом деле Ваня не отец девочки. Связь у Дарьи была с 16-летним Степаном, а Ваня оказался в эфире шоу по предложению редакторов.

Девочку же, которую назвали Эмилией, Дарья начала воспитывать самостоятельно. Помогала ей только мама, и первое время девушка не распространялась о своей личной жизни. Но не так давно Дарья поделилась серией снимков, приуроченных к 3-летию наследницы.

В серии фотографий именинница запечатлена на празднике в свою честь. Как отметили пользователи Сети, девочка очень похожа на свою маму и отличается харизмой. Обсуждая кадры, подписчики пожелали имениннице счастья и не поскупились на комплименты.