Ребенка экс-солиста «На-На» не постеснялся: Бари Алибасов показал свое истинное лицо

Конфликт Бари Алибасова и Владимира Левкина продолжает набирать обороты. После угроз в СМИ и попыток подать в суд на артиста продюсер перешел к решительным действиям: он собирается прийти на выступление артиста в сопровождении полиции.

Алибасов уверен, что бывший солист «На-На» незаконно исполняет композиции коллектива. И он любыми средствами пытается восстановить справедливость, обращаясь в правоохранительные органы. По словам продюсера, он даже намерен явиться на предстоящее юбилейное выступление Левкина и сорвать его. Не останавливает музыканта и большое количество зрителей и бывших коллег артиста. Как оказалось, Левкин планирует вывести на сцену и свою супругу с дочерью, чтобы они все вместе спели любимые хиты.

Однако сам Левкин не беспокоится по поводу угроз Алибасова. Как рассказал музыкант порталу «7 Дней», он давно не держит обиды на бывшего продюсера и будет рад его видеть в столь важный для себя день.