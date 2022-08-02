44-летняя Оксана Федорова получила титул «Мисс Вселенная» в 2002 году. За эти 20 лет модель внешне будто не изменилась. Эксперты считают, что причина этому не только в хорошей генетике и правильном уходе за собой. По мнению специалистов, Федорова — давняя поклонница пластических операций.

Хирург Владимир Плахотин оценил внешность Федоровой, отметив, что в соцсетях на видео она часто позирует с использованием фильтров, из-за которых проанализировать число реальных медицинских вмешательств трудно. Однако, по словам эксперта, нос Оксаны кажется неестественно аккуратным, поэтому над ним могли потрудиться врачи. Также специалист заключил, что Федорова увеличивала губы и регулярно пользуется ботоксом и другими «уколами красоты».

Кроме того, Плахотин в беседе с порталом BLITZ.center заявил, что реальный возраст Оксаны Федоровой выдала всего одна часть тела. Так как модель пока не прибегала к подтяжке, то ее шея кажется несколько обвисшей, пришел к выводу пластический хирург.