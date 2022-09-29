Реальные прототипы: не поверите, с кого срисовали героев «Варежки»

Мультипликационная студия «Союзмультфильма» подарила советским детям множество любимых телегероев. Но мало кто знает, что многих из них списали с реальных сотрудников и гостей студии.

Трогательный мультфильм «Варежка» о девочке, мечтающей о собаке, срежиссировал Роман Качанов. Он же стал прототипом пса из мультика. Маму главный героини списали с художницы Тамары Полетиковой. Но самое поразительное, что очкастая девочка с пуделем – это мама телеведущей Анфисы Чеховой, настоящее имя которой – Александра Корчунова.

Будущий логопед и мама телезвезды Наталья Корчунова с детства часто бывала на студии «Союзмультфильма».