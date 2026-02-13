Реальные акулы вместо CGI, страшно как в «Челюстях»: второй день прихожу в себя после «Хищных тварей» (шедевр уже с первых кадров)

87/90% от зарубежных и российских критиков, $10 000 000 сборов при бюджете всего в 4 млн, но скромные 6.5/100 от россиян – я посмотрел «Хищных тварей» и убедился, что он заслуживает как минимум твердой восьмерки. А может и выше.

«Об этом фильме говорит слишком мало людей. Начальная сцена – возможно, лучший старт хоррора за последние годы», – началось все с этого поста в соцсети X.

Я посмотрел эту самую сцену и подумал: «Воу, это ведь действительно круто!». А потом полез искать больше информации и с каждой новой крупицей становилось только интереснее.

«Хищные твари» – бодрый, злой и довольно изобретательный триллер. Американская серферша приезжает в Австралию ради высоких волн, а получает встречу с маньяком, который скармливает людей акулам и превращает убийства в личный ритуал.

Очевидно, самое неприятное, что акула тут вовсе не главный монстр, а всего лишь инструмент. Настоящий хищник ходит по палубе, улыбается и контролирует каждую деталь.

Фильм ловко играет на репутации жанра и переступает привычные границы: вместо пластиковых или механических чудовищ – кадры с реальными (!) акулами, вместо глупого экшена – нервная игра в кошки-мышки.

Джай Кортни явно кайфует от роли, создавая психопата, который одновременно пугает и гипнотизирует.

Так и получился крепкий жанровый аттракцион: где это видано, что «акулий» ужастик держит в напряжении даже тогда, когда эти самые акулы – где-то глубоко под водой и пока даже не собираются полакомиться главными героями?

Не припомню такого со времен «Челюстей», а вы?