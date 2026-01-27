Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Реальную деревню Простоквашино пришлось спасать от вымирания: теперь там есть и настоящий Печкин, и Шарик с Матроскиным (фото)

Реальную деревню Простоквашино пришлось спасать от вымирания: теперь там есть и настоящий Печкин, и Шарик с Матроскиным (фото)

27 января 2026 07:58
Реальную деревню Простоквашино пришлось спасать от вымирания: теперь там есть и настоящий Печкин, и Шарик с Матроскиным (фото)

И без «неправильных» бутербродов дело не обошлось.

Деревня с вымышленным названием из легендарного советского мультфильма «Трое из Простоквашино» оказалась абсолютно реальной и, до недавних лет, умирающей. В нижегородском Тонкинском районе есть своё Простоквашино, которое появилось ещё в XVIII веке.

К 2020-м годам в десяти домах оставалось семь жителей. Казалось, участь предрешена — пока за дело не взялись брат с сестрой Ольга Волычева и Олег Голубев.

Бросив успешную городскую карьеру — она в продвижении элитных вин, он в IT — они вернулись на малую родину. Первым делом купили заброшенный дом и повесили табличку:

«Дом свободный, живите кто хотите».

Во дворе поселились деревянные Шарик, Матроскин и Дядя Фёдор. Идея сработала.

Проект быстро вышел за рамки деревенской самодеятельности. Они съездили на «Союзмультфильм» и получили официальное согласие на использование образов. Студия даже помогла пошить костюмы!

Олег вжился в роль почтальона Печкина, отвечая на десятки детских писем, а местный кот Масик, подобранный на помойке, исполняет обязанности Матроскина.

Тут есть всё: «Тропа Бобра», «Индейская национальная народная изба» — та самая, которую Шарик рисовал на печке, — и даже тур «Я сама сюда дошла» для взрослых на лыжах.

Зимой гостей возят на собачьих упряжках с хаски из питомника Ольги, а летом водят за грибами и кладами. Запустили даже специальную туристическую электричку из Нижнего Новгорода. И гостей здесь, конечно же, угощают «неправильными» бутербродами.

«Можно коровник поставить и коровку Мурку с теленком Гаврюшей завести. Да и фермеру было бы неплохо, если б сыр здесь варил: сбыт-то сам сюда приезжает, за неполных три года нас около 12 тысяч туристов посетило, и это только начало!», — делилась Ольга с порталом КП в 2023 году.

Фото: Кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино» (1978)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Читать дальше 18 февраля 2026
Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Читать дальше 18 февраля 2026
Детям посмеяться, взрослым погрустить: вы едва ли поняли «Сказку о царе Салтане» – разбираем скрытые смыслы шедевра Пушкина Детям посмеяться, взрослым погрустить: вы едва ли поняли «Сказку о царе Салтане» – разбираем скрытые смыслы шедевра Пушкина Читать дальше 18 февраля 2026
«В детской сказке такое не покажешь»: Арлекин в новом «Буратино» совсем не похож на старого – разницу увидели все, но поняли единицы «В детской сказке такое не покажешь»: Арлекин в новом «Буратино» совсем не похож на старого – разницу увидели все, но поняли единицы Читать дальше 17 февраля 2026
«Это не закон, а кистень»: что значит это сравнение Шарапова в «Месте встречи» – некоторые зрители даже нашли слово получше «Это не закон, а кистень»: что значит это сравнение Шарапова в «Месте встречи» – некоторые зрители даже нашли слово получше Читать дальше 16 февраля 2026
40 ведер воды из Невы и опилки на завтрак: 5 фактов о блокадном зоопарке из «Красавицы» 40 ведер воды из Невы и опилки на завтрак: 5 фактов о блокадном зоопарке из «Красавицы» Читать дальше 16 февраля 2026
Кормили росой, казнили за ерунду: китайские гаремы были стократ кошмарнее османских – Хюррем в таком не продержалась бы и месяца Кормили росой, казнили за ерунду: китайские гаремы были стократ кошмарнее османских – Хюррем в таком не продержалась бы и месяца Читать дальше 15 февраля 2026
Комедию о современном Шурике еще 6 лет назад снял «новый Рязанов»: стоила 55 млн, собрала в 10 раз больше, но россияне ее ненавидят Комедию о современном Шурике еще 6 лет назад снял «новый Рязанов»: стоила 55 млн, собрала в 10 раз больше, но россияне ее ненавидят Читать дальше 15 февраля 2026
Рейтинг 6+, но оценят лишь взрослые: «Гостья из будущего» куда сложней, чем кажется – нынешние дети скрытых смыслов Sci-Fi не поймут Рейтинг 6+, но оценят лишь взрослые: «Гостья из будущего» куда сложней, чем кажется – нынешние дети скрытых смыслов Sci-Fi не поймут Читать дальше 15 февраля 2026
Волшебный остров из «Сказки о царе Салтане» поражает воображение: построили с нуля — но пушкинский Буян действительно есть на карте Волшебный остров из «Сказки о царе Салтане» поражает воображение: построили с нуля — но пушкинский Буян действительно есть на карте Читать дальше 14 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше