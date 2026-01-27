Реальную деревню Простоквашино пришлось спасать от вымирания: теперь там есть и настоящий Печкин, и Шарик с Матроскиным (фото)

И без «неправильных» бутербродов дело не обошлось.

Деревня с вымышленным названием из легендарного советского мультфильма «Трое из Простоквашино» оказалась абсолютно реальной и, до недавних лет, умирающей. В нижегородском Тонкинском районе есть своё Простоквашино, которое появилось ещё в XVIII веке.

К 2020-м годам в десяти домах оставалось семь жителей. Казалось, участь предрешена — пока за дело не взялись брат с сестрой Ольга Волычева и Олег Голубев.

Бросив успешную городскую карьеру — она в продвижении элитных вин, он в IT — они вернулись на малую родину. Первым делом купили заброшенный дом и повесили табличку:

«Дом свободный, живите кто хотите».

Во дворе поселились деревянные Шарик, Матроскин и Дядя Фёдор. Идея сработала.

Проект быстро вышел за рамки деревенской самодеятельности. Они съездили на «Союзмультфильм» и получили официальное согласие на использование образов. Студия даже помогла пошить костюмы!

Олег вжился в роль почтальона Печкина, отвечая на десятки детских писем, а местный кот Масик, подобранный на помойке, исполняет обязанности Матроскина.

Тут есть всё: «Тропа Бобра», «Индейская национальная народная изба» — та самая, которую Шарик рисовал на печке, — и даже тур «Я сама сюда дошла» для взрослых на лыжах.

Зимой гостей возят на собачьих упряжках с хаски из питомника Ольги, а летом водят за грибами и кладами. Запустили даже специальную туристическую электричку из Нижнего Новгорода. И гостей здесь, конечно же, угощают «неправильными» бутербродами.