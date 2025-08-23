Реальность полна разочарований: настоящий Сулейман заставил бы поклонниц «Великолепного» скривить лица

Раскрываем, чем отличался от образа, показанного в кино.

«Больше всего поклонниц турецких исторических драм разочаровал бы… сам Сулейман», — рассказала Наталья, автор YouTube-канала «История. Интересно!», в беседе с «Киноафишей».

Что не так с Великолепным

Образ харизматичного Халида Эргенча в «Великолепном веке» — это миф. Современники описывали султана иначе:

«Лицо смуглое, с сероватым оттенком, будто прокопчённое».

Также отмечали орлиный нос, выглядевший инородным на фоне небольшого лица, большие усы красного цвета, жёлтые зубы и кривые ноги.

Сулейман любил пировать, и в виду этого обладал заметным животом. В общем и целом, правитель был далёк от идеала красавца и Халит Эргенч на него похож, как свинья на коня.

Хюррем не лучше

Не менее разрушает стереотипы и образ Хюррем. Сохранившиеся портреты создавались по словесным описаниям, а современники писали:

«"Женщина невысокая, с мужским телосложением и длинным носом, выпирающим из-под шали". В письме к Сулейману сама Хюррем признавалась: "Прикладываю своё некрасивое лицо к Вашим благословенным ногам".

Хюррем была талантливой поэтессой и очень умной женщиной… "Она была мила скромна и хорошо знала натуру своего господина", — писал венецианский посол. Кстати Хюррем была еще и миниатюрной — 1 м 50 см».

В сериале приукрасили неудобную правду. Согласитесь, история любви жестокого полноватого мужчины и его миниатюрной и некрасивой, но при этом хитрой наложницы, мало бы кого заинтриговала.

Не новый «Великолепный век», а комедийная пародия: зрители выключали «Султана моего сердца» задолго до финала — рассказываем, чем все кончилось.