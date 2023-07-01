Реального пацана Коляна знают во всем мире: удивитесь, но не из-за сериала и КВН

Об этом факте не знали даже поклонники.

До того как стать звездой «Реальных пацанов», Николай Наумов был простым студентом факультета иностранных языков Пермского педуниверситета. Молодой человек отучился всего три курса, но успел войти в историю вуза.

Однажды кавээнщику поручили встретить в Москве известного шотландского писателя Майкла Керинса. Литератор попросил юношу написать стихотворение на английском языке. Вскоре будущая звезда показала ему строки, озаглавленные:

«Я не поэт».

Керинс пришел в восторг от творчества будущего актера. В Шотландии строчки перевели на 46 языков — и вскоре тексты вошли в книгу «Родной язык». Вырученные с продажи издания деньги пошли в премиальный фонд для пермских студентов.