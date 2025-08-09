Реальная кукла, которая стала звездой кино: все фильмы про Аннабель — смотреть только в таком порядке

Не упустите ни одной важной детали.

Реальная кукла с поистине жуткой историей вдохновила целую серию фильмов и стала одной из главных героинь вселенной «Заклятия». Аннабель давно привлекает внимание поклонников паранормального и любителей мистики.

Сейчас эта легенда обрела новый, еще более мрачный поворот. Недавно умер владелец проклятой игрушки, Дэн Ривера, при довольно таинственных обстоятельствах. Смерть произошла во время тура «Devils on the Run».

После окончания мероприятия Ривера остался наедине с куклой в отеле — и вскоре случилось необъяснимое.

Фильмы же снимали по рассказам известных исследователей сверхъестественного — Эды и Лоррейн Уоррен. Как и всегда, одни считают их мошенниками, другие — верят, что их слова не беспочвенны.

Правильный порядок фильмов

Студия Warner Bros сняла уже целую трилогию. Смотреть нужно в таком порядке:

«Проклятие Аннабель: Зарождение зла» (2017),

«Аннабель» (2014),

«Аннабель 3» (2019).

В «Зарождении зла» рассказывается о том, почему кукла вообще стала проклятой. В центре сюжета — создатель игрушки Сэмюэль Маллинсе и его жена Эстер.

Далее в картине 2014 года зрителя знакомят с Джоном и Мией, которые приносят в свой дом демонический артефакт. И, по классике жанра, начинают происходить странные вещи.

В последней части Уоррены привозят жуткую игрушку в свой музей, но ее присутствие пробуждает новых духов. И вот семья опять в опасности из-за потусторнних сущностей.

Если вы решились погрузиться в эту пугающую сагу, обязательно смотрите фильмы в правильном порядке — так история раскроется под нужным углом.

Ранее мы писали: 8 часов и минимальное знание истории — все, что нужно для просмотра одного из лучших исторических сериалов по Стивену Кингу