Реальная «Долгая прогулка» прошла в России задолго до экранизации Кинга: финал — почти как в фильме, а вот правила еще жестче

Молодые парни идут днем и ночью без остановки, ступни стираются в кровь, ноги сводят судороги, проигравшие падают на землю и больше не встают, пока «организатор» этой тусовки едет перед ними на машине и дает еду с водой. Нет, мы сейчас вовсе не о «Долгой прогулке» Френсиса Лоуренса — а о видео одного из самых популярных российских блогеров. И про Стивена Кинга он, похоже, даже не слышал.

В августе 2024 года блогер Mamix, на Youtube-канал которого подписано больше 15 миллионов человек, решил выяснить — сколько человек может идти без остановки? Ролик длится полчаса, и за все это время — буквально ноль упоминаний «Долгой прогулки». Хотя казалось бы.

Правила просты: группа ребят стартует из центра Новосибирска и идет по заданному маршруту. Цель — пройти минимум 100 км.

Последний, кто останется на ногах, выигрывает… нет, вовсе не «что угодно», как в экранизации Кинга, а 100 тысяч рублей. Солидно? Еще бы. Похоже на тот самый фильм? Разве что локация другая. И за остановку никто не убивает. А еще воду дают лишь каждые 5 км — то есть условия даже жестче, чем у Кинга.

При этом, есть и послабления — конкретной скорости нет, можно хоть ползти (временами участники так и делали), однако чаще всего парни шли со скоростью 6-7 км в час, тогда как по Кингу достаточно было держать 5 км.

До финала во всех смыслах дошли (точнее, доплелись) блогер Руслан и помощник Мамикса по имени Юлдаш, который собирался потратить выигрыш на покупку машины.

Руслана же деньги не интересовали: он просто хотел набить себе побольше подписчиков — и победил. После чего — попросил отдать денежный приз Юлдашу.

Формально: все как в фильме, ведь тот, кто шел первым, пожертвовал свою награду второму игроку и остался ни с чем. Но здесь, хотя бы, хэппи-энд.

Ранее мы писали: Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала