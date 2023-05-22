Реалист или идеалист? Этот тест точно ответит, кто вы

Если зайти в книжный магазин и отправиться в отдел “Психология”, то можно найти там массу книг на тему “Как стать счастливым”, “Как воплотить в жизнь свои мечты”, “Следуй за своей мечтой - и все получится”. Но насколько такой идеалистический подход обоснован и эффективен? Спор о том, кто же с большей долей вероятности добьется в жизни успеха - реалист или идеалист, ведется с давних пор. Психологи говорят о том, что при должных усилиях со стороны человека не так уж важно, на что он опирается - на реальные факты или грезы и собственные представления о вещах. Самое главное, чтобы при этом он не стремился навязать свою точку зрения окружающим, особенно если его о том никто не просит. И неважно, где происходит действие, в реальности или в интернет-пространстве, например, в дискуссии в социальных сетях. Каким бы правильным ни казалось собственное мнение, говорят специалисты, необходимо помнить о том, что право на существование имеют и другие точки зрения. Хоть реалистические, хоть идеалистические.

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