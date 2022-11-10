Реакция Ягудина беспрецедентна: жена раскрыла правду о связи с другим

Алексей Ягудин вынужден терпеть то, что стерпит далеко не каждый. Вот уже который год жена фигуриста Татьяна Тотьмянина прямо на его глазах проводит время в объятиях посторонних мужчин.

Первое время олимпийский чемпион старался не замечать, какую страсть его супруга показывает со своими партнерами на шоу «Ледниковый период», где он является ведущим. Затем Ягудин начал шутить на эту тему: подобная реакция знаменитости показалась многим беспрецедентной. Между тем Тотьмянина раскрыла правду о связи с другим.

В этом году она вновь выступает в паре с Иваном Колесниковым, то и дело провоцируя все новые поводы для слухов о романе с актером. В одном из интервью в ходе эфира программы Татьяна заявила, что в этом нет ничего предосудительного, поскольку для артиста совершенно нормально, когда его «ласкают чужие губы». При этом она подчеркнула, что «ответочка» от мужа ей все-таки прилетела.