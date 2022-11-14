Реакция советских зрителей на «Офицеров» удивила современных россиян
Что значит разное воспитание.
Для поклонников советского кинематографа «Офицеры» — культовое кино, которому сложно составить конкуренцию. Но это не значит, что в дни премьеры он не получил своей доли критики.
Военные 70-х годов обнаружили в произведении Владимира Рогового «значительные недостатки», а именно чрезмерное количество перестрелок, погонь и трюков, отвлекающих внимание зрителя от исследования сущности офицерской профессии.
«Цельных образов в фильме, на мой взгляд, не получилось. Жаль, что многие, очень важные стороны жизни советских офицеров не нашли в этом фильме должного отражения!» — писал лейтенант Н. Черкашин для «Советского экрана».
Современные зрители удивились такой придирчивости и отметили, что кинолюбители в СССР были просто избалованы обилием качественного материала:
«Отчего бы и не покритиковать шедевр? Ох, как же высоко была задрана планка качества!».