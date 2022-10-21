Реакция Меган Маркл на уход Елизаветы II вызвала оторопь: стоило промолчать
Герцогиня не смогла скрыть свое воодушевление.
Смерть Елизаветы II привлекла еще больше внимания к ее внуку, принцу Гарри, и к его жене Меган Маркл. Британцы и поклонники королевской семьи гадали, как же поведут себя в столь трагичных обстоятельствах герцоги Сассекские.
И если Гарри предпочитает не вдаваться в подробности о том, как пережил утрату любимой бабушки, то его супруга оказалась более откровенной и щедрой на признания. Бывшая актриса дала интервью изданию Variety, в котором высказалась о смерти Ее Величества.
«В подобные моменты больше задумываешься о своем будущем. На фоне переживаний невольно задаешься вопросами о том, на чем следует сосредоточить свою энергию. Сейчас мы ощущаем прилив сил и воодушевления по поводу всего, к чему стремились», — заметила Меган.
Многие были шокированы такой реакцией Маркл на уход королевы. Британцы полагают, что герцогине следовало произнести слова скорби или вовсе промолчать.