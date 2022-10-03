Реакция иностранцев на «Салют-7» вызвала оторопь: «Им лечиться надо»

В 2017 году на экраны вышел фильм «Салют-7». Режиссер Клим Шипенко представил историю о спасательной экспедиции, которая была направлена на космическую станцию, переставшую отвечать на сигналы. В главных ролях в картине снялись Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Мария Миронова, Любовь Аксенова и другие звезды. Лента оказалась довольно успешной, получив премии «Золотой орел» и «Ника» и множество хвалебных отзывов.

Но зарубежные зрители не оценили российский взгляд на космическую фантастику. В своих рецензиях в Сети они буквально растоптали фильм. Пользователи отметили политический уклон картины, отсутствие веры в государство и вместе с тем ностальгию по Советскому Союзу. В итоге вместо блокбастера у Шипенко получился драматический триллер — к такому мнению пришли критики. Но российские зрители с этим вердиктом не согласились.