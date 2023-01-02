Реакция иностранцев на Калининград поразит россиян: и как такое в голову приходит?

Калининград по праву считается одним из самых живописных городов России. Расположившись на берегу Балтийского моря, он привлекает туристов со всего света своей европейской архитектурой и уникальной природой. Город регулярно оказывается в фильмах, посвященных путешествиям, однако, как оказалось, далеко не все зрители по достоинству оценивают такие ролики.

Так, многие пользователи Сети раскритиковали ролик производства National Geographic, в котором журналисты рассказывали о немецком наследии города. По мнению зрителей, это видео пропитано пропагандой. Другие же отметили, что ни за что не поедут в Калининград из-за стереотипов о нетерпимости русских, а некоторые увидели лишь разрушения, которые произошли с городом после прихода советской власти.

«Это видео является российской пропагандой. Я отправил жалобу, и вы тоже должны это сделать», «Позор, что было сделано с городом», — пишут пользователи Сети.

Часть зрителей все-таки осталась в восторге от видео. Они признались, что обязательно посетят Калининград, поскольку даже через мониторы очаровались его красотой.