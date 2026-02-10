Оповещения от Киноафиши
RDA никогда не захватит Пандору: про эту условность мира «Аватара» все забывают — зря воюют уже на протяжении 3-х частей

10 февраля 2026 14:41
Их главный враг — вовсе не На’ви.

Восхищаясь фантастическими пейзажами Пандоры, легко забыть, что для человека этот мир — смертельная ловушка. Причина, по которой колонизаторы в «Аватаре» не могут ступить на спутник без защиты, кроется в атмосфере.

Воздух Пандоры содержит около 18% углекислого газа — в 500 раз больше, чем на Земле. Колоссальная разница делает воздух непригодным для жизни. Такая концентрация вызывает острую гиперкапнию: CO₂, растворяясь в крови, резко нарушает ее кислотность и способность доставлять кислород к тканям.

Организм впадает в состояние удушья: легкие наполняются, но клетки не получают жизненно важного элемента. Дополнительную скорость процессу придает сероводород, даже следовые количества которого действуют как мощный нейротоксин, угнетая нервную систему.

Чтобы выжить в таких условиях, люди используют экзопакеты — маски с фильтрами, очищающими воздух. Однако у этого решения есть критический изъян: ресурс фильтра рассчитан всего на две недели, что делает долгосрочное пребывание на поверхности крайне сложным.

RDA никогда не захватит Пандору: про эту условность мира «Аватара» все забывают — зря воюют уже на протяжении 3-х частей

Альтернатива — перенос сознания в аватаров, гибридные тела, созданные из ДНК человека и На’ви. Но процесс их выращивания дорог, сложен и требует генетического донора, как показала история с Джейком Салли.

Эти биохимические барьеры делают терраформирование Пандоры, то есть изменение ее атмосферы под нужды человека, практически нереальной задачей для RDA. Даже если бы технология позволила очистить воздух, главным препятствием остаются сама экосистема и ее разумные обитатели, готовые яростно защищать свой дом.

Таким образом, воздух Пандоры — ключевой сюжетообразующий элемент. Он символизирует фундаментальную чужеродность этого мира и становится непреодолимым физическим барьером для тех, кто приходит с грубой силой и жаждой наживы.

Планета убивает чужака спокойным, неумолимым действием собственных законов физики и химии. Поэтому вся эта война на протяжении трех частей фильма абсолютно бессмысленна.

Фото: Кадры из фильма «Аватар: Пламя и пепел» (2025 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
