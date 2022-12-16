Разжигание разврата: не поверите, за какой клип египтянку посадили на два года

Певица Шаймаа Ахмед, более известная под псевдонимом Шима, взбудоражила своих соотечественников в Египте. Артистка выпустила клип на песню Andy Zoroof, который египтяне посчитали настолько провокационным, что приговорили ее к двум годам тюремного заключения.

По сюжету видео Шима, стоя у классной доски, соблазнительно ест фрукты и десерты. Она красуется своей фигурой в одном нижнем белье, пока несколько учеников-взрослых мужчин не сводят с нее глаз.

После выхода клипа в адрес Шимы поступило множество жалоб, из-за чего суд заинтересовался ситуацией. И так как в стране действуют весьма строгие законы, регулирующие нравственность граждан Египта, то она была признана виновной в «разжигании разврата».

Решение суда стало шоком для исполнительницы. В социальных сетях она опубликовала извинения, признав, что не догадывалась о возможной реакции публики.