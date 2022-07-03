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Разжаловали в дворники: концерт Меладзе отменили в седьмой раз

3 июля 2022 13:27
Разжаловали в дворники: концерт Меладзе отменили в седьмой раз

Последние месяцы карьера Валерия Меладзе идет на спад.

Валерий Меладзе оказался в числе первых российских знаменитостей, кто открыто высказал свою позицию в связи с происходящим в последнее время. После публичных высказываний у знаменитого музыканта резко сократилось количество концертов, а его выступление на крыше ROOF FEST и вовсе было перенесено в седьмой раз.

Изначально выступление Меладзе на крыше должно было состояться 30 июня 2020 года, но с тех пор его переносили уже семь раз по разным причинам. Организаторы концерта просят проявить понимание, ведь перенос концерта каждый раз осуществляется не по их вине. Сейчас концерт Валерия должен состояться в июне 2023 года.

Пока поклонники музыканта не сдают билеты и с нетерпением ждут возобновления его концертной деятельности, другие россияне осуждают позицию Меладзе и нисколько ему не сочувствуют. Некоторые пользователи соцсетей даже предложили Валерию стать трактористом со стабильной зарплатой 20 тысяч рублей и постоянным рабочим местом. Кто-то предлагает певцу продать элитную недвижимость, если он испытывает материальные трудности, а кто-то и вовсе советует звезде устроиться дворником или пойти добровольцем в ополчение.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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