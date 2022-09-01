Разыскивают судебные приставы: суды с семьей Фриске для Шепелева даром не прошли

Дмитрий Шепелев никак не закончит судебные разбирательства с родителями ныне покойной певицы Жанны Фриске. В Сети активно обсуждается новость о том, что судебные приставы разыскивают телеведущего, с которого намерены списать крупную сумму.

Как пишет портал «СтарХит», речь идет о 507 тысячах рублей, что составляет лишь семь процентов от той суммы, которую Шепелеву необходимо выплатить по решению суда. Эти деньги Дмитрий задолжал отцу и матери экс-солистки группы «Блестящие» в 2020 году.

Именно тогда Владимир Фриске выплатил «Русфонду» долг, который составлял 21 миллион рублей. Треть от этой суммы суд обязал телеведущего передать семье Жанны. Вместо того, чтобы заплатить эти деньги, Шепелев решил подписать с отцом Фриске мировое соглашение, согласно которому передал мужчине долю в квартире на Шмитовском проезде, которая полагается сыну Дмитрия от Жанны — Платону.

Судя по всему, исполнительное производство, несмотря на все эти договоренности, так и не было остановлено. Чтобы добиться справедливости, телеведущий уже обратился в суд.

Между тем Владимир Фриске продолжает обвинять Дмитрия в том, что тот неразумно обращается с деньгами, которые Жанна оставила Платону. По уверению отца певицы, телеведущий потратил на свои нужды почти все, что на самом деле полагалось его сыну.