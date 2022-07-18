Разыскивает полиция: оскандалившаяся жена Полицеймако вышла на связь

Лариса Полицеймако отреагировала на обсуждения собственной семьи. Женщина оскандалилась еще в прошлом году во время конфликта с журналисткой. Корреспондентка хотела узнать мнение Ларисы по поводу ссоры ее мужа Михаила с пожилым соседом. Академик наук пенсионного возраста утверждал, что собака Полицеймако на него накинулась. Он попытался уладить вопрос мирным путем, но актер просто проигнорировал его претензии. Тогда сосед подал в суд на Михаила и получил в качестве компенсации 50 тысяч рублей.

Лариса наотрез отказалась обсуждать позицию мужа в этом споре, а вопросы журналистки ее так рассердили, что она несколько раз ее толкнула. Корреспондентка получила травмы позвоночника и сотрясение мозга, а потом подала заявление в полицию. На днях появились слухи, что Ларису Полицеймако разыскивает полиция. Якобы она скрывается от правоохранительных органов по данному делу и не отвечает на звонки. Но женщина вышла на связь с изданием «СтарХит » и призвала не верить сплетникам.

«Со мной все хорошо», — заявила она.