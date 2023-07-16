Разъяренная мисс Москва обозвала россиянок и тут же пожалела: от ее слов волосы дыбом

Ангелина Бреженская не справилась с хейтом в свой адрес, который обрушился на нее после победы в конкурсе «Мисс Москва — 2023». Россиян возмутило, что титул достался «силиконовой кукле» и жертве пластики и фотошопа. Многих удивило, что в реальной жизни модель выглядит не так безупречно, как на своих фотографиях.

Подобные высказывания привели светскую львицу в неистовую ярость. Решив, что лучшая защита — это нападение, Бреженская обозвала россиянок, при этом обвинив их в зависти.

«Я — мисс Москва, а вы бичихи из Челябинска», — заявила Ангелина.

Скоро знаменитости пришлось пожалеть о своих словах. Провокационные высказывания исчезли из Сети, а на одном из светских мероприятий Бреженская и вовсе отреклась от них, прикрывшись «фейками».

Что же касается обвинений в пластике, то красотка не стала скрывать, что действительно прибегала к помощи хирургов. И сослалась на то, что сегодня этим уже никого не удивишь.