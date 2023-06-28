Развратница Асмус предстала перед народом в трусиках: все бы ничего, правда, есть но

Кристина Асмус не стесняется появляться перед поклонниками в весьма откровенных нарядах. Артистка нередко делится пикантными фото в своем блоге, а недавно вновь взбудоражила фанатов, рассказав о своем новом проекте «Райцентр».

В публикации звезда «Интернов» приоткрыла подробности нового сериала и поблагодарила его создателей и своих коллег за работу. Запись же она проиллюстрировала фотографией, на которой предстала в темно-синем белье и алом корсете, а завершил образ парик из копны вьющихся волос.

Подписчики не смогли пройти мимо чувственного кадра. Они расхвалили фигуру Асмус и ее смелость, благодаря которой она появляется на экранах в подобных образах. Однако далеко не все остались в восторге от парика артистки.