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Развратница Асмус предстала перед народом в трусиках: все бы ничего, правда, есть но

28 июня 2023 10:15
Развратница Асмус предстала перед народом в трусиках: все бы ничего, правда, есть но

Новый образ артистки не оставил никого равнодушным.

Кристина Асмус не стесняется появляться перед поклонниками в весьма откровенных нарядах. Артистка нередко делится пикантными фото в своем блоге, а недавно вновь взбудоражила фанатов, рассказав о своем новом проекте «Райцентр».

В публикации звезда «Интернов» приоткрыла подробности нового сериала и поблагодарила его создателей и своих коллег за работу. Запись же она проиллюстрировала фотографией, на которой предстала в темно-синем белье и алом корсете, а завершил образ парик из копны вьющихся волос.

Подписчики не смогли пройти мимо чувственного кадра. Они расхвалили фигуру Асмус и ее смелость, благодаря которой она появляется на экранах в подобных образах. Однако далеко не все остались в восторге от парика артистки.

Развратница Асмус предстала перед народом в трусиках: все бы ничего, правда, есть но

«Все круто, но что-то не так с париком», «Прическа не нравится, не идет вам», «У вас очень красивая фигура, но вот парик нужно было другой подобрать», — считают пользователи сети.

Фото: Global Look Press, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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