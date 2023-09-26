Развратница — не иначе: ахнете, увидев, в каком виде снималась Вертинская в 17 лет

Анастасия Вертинская начала свой путь в кинематографе в совсем юном возрасте. Дочь выдающегося певца и яркой актрисы, она была обречена на успех. В 15 лет школьницу утвердили на главную роль в сказке «Алые паруса». Двумя годами позже красавица снялась в картине «Человек-амфибия». Экранизация романа Александра Беляева лишь укрепила ее славу.

Ради съемок фильма Геннадия Казанского и Владимира Чеботарева Вертинской пришлось рискнуть многим. Артистка научилась плавать и смело погружалась под воду с аквалангом. На кону стояла и репутация старлетки. В строгие советские времена некоторые сцены из картины находили пошлыми и вульгарными.

В эпизоде, где Ихтиандр спасает Гуттиэре, видна мокрая майка красавицы. В течение минуты внимательные зрители могли рассмотреть все прелести юной Вертинской. Впрочем, цензура в итоге пропустила неоднозначную сцену.