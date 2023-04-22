«Разврата нет, но...»: не поверите, за что зрители растоптали советский кинохит

Не все советские картины были обласканы зрителями и критиками. По полной программе досталось фильму Алексея Салтыкова «Возврата нет», который вышел в 1973 году. Режиссер собрал блестящий актерский состав, но это не спасло ленту от разгрома.

Фильм рассказывает об истории любви комбата Никитина и простой женщины Антонины. Во время войны героиня приютила у себя советского офицера, которого выходила после ранений. Так начались их непростые отношения, которые привели к череде разных событий.

Несмотря на интересный сюжет, картина не снискала большой популярности у советских зрителей. Некоторые в шутку прозвали ленту «Разврата нет». Впрочем, фильм окупился в прокате, но многие отметили, что в этом заслуга Нонны Мордюковой, которая исполнила ключевую роль. Ее возлюбленного сыграл Владислав Дворжецкий, но он выглядел невыразительно на фоне своей коллеги.

Современные зрители солидарны с советскими, о чем говорят их комментарии: «По-моему, своим прокатным успехом фильм „Возврата нет“ обязан в первую очередь Нонне Мордюковой. Она вытащила весь фильм на себе, как до него „Русское поле“. Прочие персонажи не такие яркие», «Нет живых характеров, кроме Антонины, поэтому конфликты драмы теряют свою остроту».