Разврат и безобразие — так историки описывают этот российский фильм о войне: лучше в 100-й раз пересмотреть «А зори здесь тихие»

22 января 2026 22:00
Не спасает даже мощный актерский состав.

Фильм «На Париж», вышедший в прокат 9 мая 2019 года, задумывался как военная комедия. По сюжету группа советских танкистов празднует Победу, угоняет у немцев легковую машину и решает прокатиться до Парижа.

Дальше — алкоголь, разговоры «про это» и заезд в публичный дом. Финал тоже без особых последствий: героев ненадолго задерживает СМЕРШ, но вскоре отпускает, а главный персонаж и вовсе меняет трофейную машину на медаль «За взятие Берлина».

Проблема даже не в легкомысленном тоне. Картина подается как основанная на реальных событиях и даже демонстрирует фотографию Героя Советского Союза Александра Милюкова, с которым якобы все это и произошло. Именно это сильнее всего раздражает профессиональных историков.

Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Дмитрий Асташкин называет фильм неудачным и подчеркивает, что даже сильный актерский состав ситуацию не спасает.

По его словам, пересматривать картину он бы не стал и рекомендовать ее тоже не рискнул бы — особенно с учетом рейтинга 18+, обилия спиртного, брани и сцен с борделем.

Кстати, все женские персонажи (что в погонах, что в неглиже) низведены до пассивной роли сексуальной обслуги... Сравните женщин фильма "На Париж" с героинями "Женя, Женечка и Катюша", "А зори здесь тихие", "Битва за Севастополь".

Добавляет путаницы и позиция самих создателей: они то говорят об историчности, то подчеркивают, что кино не биографическое. В итоге, по мнению Асташкина, получается странная смесь комедии и драмы, где преступления есть, а ответственности за них — нет.

Именно поэтому среди историков «На Париж» часто называют одним из самых неудачных российских фильмов на военную тематику.

Фото: Legion-Media, Кадры из фильма «На Париж» (2019)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
1 комментарий
