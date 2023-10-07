«Развращающая пошлость»: Варлей призывает закрыть популярные ТВ-программы

Многие популярные телешоу вернулись на экраны совсем недавно после длительного отсутствия в эфире. Зрители переживали за судьбу любимых передач и были рады снова увидеть знакомых ведущих. Одним из самых популярных является шоу «Давай поженимся!». Сейчас Лариса Гузеева снова помогает одиночкам найти вторые половинки, причем на этот раз, как обещает артистка, упор делается на семейные ценности.

А ведь раньше в программе было полно эпатажных участников и девушек с сомнительной репутацией. Это благотворно влияло на рейтинги, однако вызывало обилие критики. И одной из ненавистниц передачи «Давай поженимся!» оказалась звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей.

Актриса призналась, что разочарована возвращением подобных шоу на каналы. Она считает, что такому жанру не место на ТВ.

«Такая откровенная и развращающая пошлость. Я надеялась, что они больше не вернутся», — заявила артистка в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Варлей посетовала, что есть много хороших проектов на телевидении, но их смещают на очень позднее время в сетке вещания, иногда даже на ночь. Поэтому работающие люди посмотреть их не могут. Зато дневной эфир и прайм-тайм «забивают» рейтинговыми и скандальными шоу на потеху публике.