Развод во время беременности: за что Королевой прилетел бумеранг
Официальным отцом ее ребенка мог оказаться Игорь Николаев.
Наташа Королева рассказала, какой курьезной историей обернулся развод с бывшим мужем. Впервые она поняла, что уйдет от Игоря Николаева, увидев об этом яркий сон.
В этот же период рядом с музыкантом появились другие женщины, которые окончательно развели супругов в разные стороны.
«Видно, это прилетел тот бумеранг от первой жены, который я должна была получить», — предположила Королева.
Певица прежде признавалась, что Николаев бросил ради нее супругу и ребенка, и знала, что однажды расплатится за это. Так и случилось. Развод пара оформила гораздо позже расставания, когда в жизни Наташи уже появился Сергей Глушко.
«Была уже комичная ситуация. Когда я разводилась с Игорем, я была на шестом месяце беременности. Понятно, что если бы в нашем браке родился Архип, то официальным папой оказался бы Николаев. Никому это было не надо», — поделилась Королева с передаче «Он и она».