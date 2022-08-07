Развод во время беременности: за что Королевой прилетел бумеранг

Наташа Королева рассказала, какой курьезной историей обернулся развод с бывшим мужем. Впервые она поняла, что уйдет от Игоря Николаева, увидев об этом яркий сон.

В этот же период рядом с музыкантом появились другие женщины, которые окончательно развели супругов в разные стороны.

«Видно, это прилетел тот бумеранг от первой жены, который я должна была получить», — предположила Королева.

Певица прежде признавалась, что Николаев бросил ради нее супругу и ребенка, и знала, что однажды расплатится за это. Так и случилось. Развод пара оформила гораздо позже расставания, когда в жизни Наташи уже появился Сергей Глушко.