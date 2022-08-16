Развод снова аукнулся: у семьи Ольги Кабо пытаются отнять дом

Этот год выдался для 54-летней Ольги Кабо непростым. Она оказалась втянута сразу в несколько судебных споров с бывшим мужем Николаем Разгуляевым. Они развелись только в 2020 году, хотя уже несколько лет до этого не жили вместе. И только после расставания Ольга узнала, что бизнес супруга далеко не так успешен, как казалось.

Выяснилось, что Разгуляев задолжал кредиторам более 300 млн рублей. Предпринимателя признали банкротом, а его имущество начали продавать с торгов. Тогда в дело и вступила Кабо: она как бывшая жена заявила права на половину суммы от продажи собственности Разгуляева. По данным иска, Ольга претендует на 26 млн рублей. Еще одно судебное дело связано с алиментами: у супругов остался общий сын, 10-летний Виктор, на содержание которого актриса и требует с экс-супруга деньги.

По всей видимости, на такие решительные действия Ольгу натолкнуло поведение кредиторов, которые собирались забрать ее квартиру в счет долгов мужа. Актрисе пришлось доказывать, что недвижимость была приобретена на ее собственные деньги. А теперь, как выяснилось, развод снова аукнулся для Кабо. У нее собираются отнять дом.