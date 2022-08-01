Развод неизбежен: Пугачевой и Галкину предрекли сложные времена

После отъезда Аллы Пугачевой и Максима Галкина за рубеж обсуждение звездной пары не утихает. Поговаривают, что Примадонна уже соскучилась по России и намерена вернуться осенью в Москву, тогда как Галкин может остаться за границей, где он выступает с гастролями. И в таком случае супруги могут расстаться — либо на время, либо навсегда.

Такую версию поддерживает и нумеролог Владимир Кузнецов. По его мнению, практичная Пугачева даже к браку относится как к некому бизнес-проекту, пиар вокруг которого приносил семье доход. Но сейчас заработки начали падать, а расходы на жизнь за рубежом и содержание жилья в России — стремительно расти.

По словам эксперта, прогноз на год для певицы неблагоприятный: цифры сулят ей нехватку успеха и сильный энергетический спад. Кузнецов предрек Пугачевой и Галкину сложные времена, подчеркнув, что у артистки нет и символов женского счастья в нумерологическом анализе. А значит, если пара не предпримет все усилия по сохранению отношений, их развод неизбежен, заключил эксперт в беседе с изданием «СтарХит ».