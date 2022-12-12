Развод Меган Маркл и принца Гарри: не поверите, кто останется у разбитого корыта

Пока союз принца Гарри и Меган Маркл остается нерушим, несмотря на все выпавшие на его долю трудности. Но никто в этом мире не застрахован от расставания. Возникает вопрос: кто из скандальной пары проиграет по всем фронтам, если вдруг произойдет развод?

Несомненно, сильнее пострадает Гарри. После разрыва отношений принц, вероятно, вернется в Англию, ведь там находится его отчий дом. Но разрушенные отношения с родственниками ему придется выстраивать заново. К тому же вряд ли он сможет вернуть утраченные титулы и стать полноправным членом королевской семьи.

Следующий важный момент — дети и алименты. Конечно, отпрыски Сассексов останутся с матерью после развода и будут жить в Америке, и вот почему. Арчи и Лилибет не являются наследниками британского престола, поэтому их участь будет решать не дедушка Карл III, а суд США, который встанет на сторону Маркл. Так что Гарри не только разлучат с детьми, но еще и заставят выплачивать огромные алименты.

Поэтому нет никаких сомнений, что после развода именно принц останется ни с чем: ему придется вернуться назад во дворец и начинать свою жизнь с чистого листа.