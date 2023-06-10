Развод и рак выпили все соки: звезду «Зачарованных» сейчас можно узнать разве что по глазам

Поклонники не могли отвести глаз от Шэннен Доэрти в сериале «Зачарованные». В образе ведьмы звезда была невероятно привлекательной. Но сегодня от той обольстительной красотки не осталось и следа.

Судьбу актрисы завидной точно не назовешь. Из-за непростого характера ее актерская карьера потерпела крах. К тому же у знаменитости начались серьезные проблемы со здоровьем. Несколько лет назад у Доэрти обнаружили рак груди в запущенной стадии. Лечение оказалось долгим, но артистке удалось добиться ремиссии.

Однако болезнь вернулась, и на этот раз борьба с ней оказалась куда сложнее. Медики обнаружили метастазы в мозге звезды, что крайне тревожный сигнал. Но Шэннен не сдается и проходит все необходимое лечение.

При этом она переживает болезненный развод с мужем Куртом Исваринко.

Супруги прожили вместе 11 лет, причину своего расставания они не раскрывают, но, по слухам, у фотографа появилась другая женщина. Фанаты жалеют актрису, замечая, что рак и разрыв с любимым выпили из нее все соки. На новых снимках заметно постаревшей артистки узнать ее можно разве что по глазам.