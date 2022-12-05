Развод и девичья фамилия: знаки Зодиака, которым не суждено обрести счастье в браке

В счастливый день свадьбы мало кто задумывается над тем, что однажды, возможно, горячо любимый избранник превратится в столь же яростно ненавидимого врага. Неутешительная статистика показывает, что многие пары подают на развод в первый же год совместной жизни. Как предугадать, сложится ли семейная жизнь с этим человеком или розовые очки вскоре с треском разобьются? По словам астрологов, на помощь придет гороскоп. Дело в том, что некоторые знаки зодиака просто не созданы для семейной жизни. Рассказываем, союз с какими представителями зодиакальной плеяды скорее всего обернется разрывом.

Близнецы

Люди, рожденные под знаком Близнецов, кажутся идеальными спутниками жизни. Веселые, остроумные, талантливые - возникает впечатление, что брак с ними будет напоминать вечный праздник. Устоять перед таким соблазном очень трудно, однако важно помнить - представители воздушного знака с трудом могут усидеть на одном месте. Один и тот же партнер быстро им надоедает, поэтому, как только на горизонте появится кто-нибудь интересный, устремляются навстречу новым романтическим приключениям.

Из-за развода Близнецы переживать уж точно не станут, оставив эту миссию бывшей второй половинке.

Стрелец

Возможность поступать так, как заблагорассудится - именно это больше всего на свете ценят свободолюбивые Стрельцы.

Представители огненного знака даже в браке хотят пользоваться привилегиями сорваться к друзьям в любое время дня и ночи или пофлиртовать на вечеринке с симпатичными новыми знакомыми.

Любые попытки партнера хоть как-то урезонить Стрельцов будут разбиваться об искреннее недоумение: мол, а что такого? При этом следует помнить, что уроженцы знака терпеть не могут контроль - как только партнер захочет иметь доступ ко всем паролям-явкам-адресам, Стрелец сбежит, только его и видели.

Козерог

Еще один знак зодиака, с которым счастья в браке не видать - Козерог. Представители земной стихии - удивительно самовлюбленные создания. Они хотят, чтобы в семье все беспрекословно подчинялись им, а вот про слово “компромисс” Козерог, похоже, даже не слыхивал.

Из-за своей упертости и неумения прислушиваться к мнению собеседника этот знак часто остается один.

Редко кто способен на протяжении длительного времени жить, подчиняясь его воле, поэтому браки с Козерогом нередко заканчиваются разводом.