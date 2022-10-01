Развод едва не обернулся трагедией: Евгению Симонову спас отец

Первым мужем Евгении Симоновой, известной по роли Принцессы в фильме «Обыкновенное чудо», стал актер Александр Кайдановский. Юной актрисе было всего 19 лет, тогда как ее супругу, для которого это был второй брак, уже исполнилось 28. У пары родилась дочь Зоя.

Кайдановский отличался вспыльчивым характером и часто выпивал. Через 6 лет брак звездных супругов распался. И Симонова вместе с ребенком вернулась к родителям.

Актриса тяжело переживала разрыв с мужем: она впала в депрессию и перестала есть и спать. Помочь ей сумел папа – знаменитый академик-нейрофизиолог. Он придумал своеобразный способ лечения: каждый день Симонова должна была выпивать по три рюмки спиртовой настойки, а после рассказывать отцу обо всем, что ее беспокоит. Неожиданная «терапия» дала эффект – и спустя месяц Евгения Симонова пошла на поправку.