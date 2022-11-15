Развод близко: Гарри и Меган Маркл не смогли удержаться от скандала на публике

Слухи о скором разводе Меган Маркл и принца Гарри начинают получать косвенные подтверждения. Герцоги Сассекские пока воздерживаются от официальных заявлений насчет личной жизни, но интернет-пользователям все ясно без лишних слов.

Дело в том, что супруги побывали в одном из калифорнийских ресторанов, и этот выход в свет обернулся грандиозным скандалом. Если раньше герцоги, оказавшись на публике, демонстрировали, как нежно относятся друг к другу, то теперь все изменилось. Как пишет портал New Idea , возлюбленные не смогли удержаться от громкой ссоры на глазах у изумленных посетителей заведения.

Все это еще больше убедило британцев в том, что расставание пары совсем близко. Ранее об этом говорила и Колин Кэмпбелл. По словам королевского эксперта, решение о разрыве принял Гарри, а супруги уже достигли соглашения о разводе.