Развод близко: Гарри и Меган Маркл не смогли удержаться от скандала на публике
Такого от супругов явно не ждали.
Слухи о скором разводе Меган Маркл и принца Гарри начинают получать косвенные подтверждения. Герцоги Сассекские пока воздерживаются от официальных заявлений насчет личной жизни, но интернет-пользователям все ясно без лишних слов.
Дело в том, что супруги побывали в одном из калифорнийских ресторанов, и этот выход в свет обернулся грандиозным скандалом. Если раньше герцоги, оказавшись на публике, демонстрировали, как нежно относятся друг к другу, то теперь все изменилось. Как пишет портал New Idea, возлюбленные не смогли удержаться от громкой ссоры на глазах у изумленных посетителей заведения.
Все это еще больше убедило британцев в том, что расставание пары совсем близко. Ранее об этом говорила и Колин Кэмпбелл. По словам королевского эксперта, решение о разрыве принял Гарри, а супруги уже достигли соглашения о разводе.