«Развод, а я в положении»: постыдный случай сыграл на руку Королевой

Как уверяет Наташа Королева, скандалы, разгорающиеся вокруг ее персоны, нередко бывают абсолютной случайностью. Тем не менее ей удается ошеломить не только поклонников, но и коллег по цеху. Однажды шляпу перед артисткой снял Федор Бондарчук, восхищенный громогласными разбирательствами о том, кто же все-таки отец ее первенца.

«Еще недавно была женой Игоря Николаева, и вдруг развод, а я в положении. Так получилось», — вспоминала звезда в интервью изданию «7Дней ».

Журналисты развели на страницах газет «Санта-Барбару», хотя могли бы спросить напрямую, поражалась Королева. Настоящий негатив же полился со всех сторон, когда она вышла на публику с Сергеем Глушко под псевдонимом Тарзан. Хотя влюбленным приходилось держать удар, скандал пошел Наташе на пользу.

Об исполнительнице не писал лишь ленивый, бесплатно упоминая ее имя в прессе и привлекая внимание слушателей к ее персоне.