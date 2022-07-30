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«Развод, а я в положении»: постыдный случай сыграл на руку Королевой

30 июля 2022 14:10
«Развод, а я в положении»: постыдный случай сыграл на руку Королевой

Певица закрутила невероятную интригу.

Как уверяет Наташа Королева, скандалы, разгорающиеся вокруг ее персоны, нередко бывают абсолютной случайностью. Тем не менее ей удается ошеломить не только поклонников, но и коллег по цеху. Однажды шляпу перед артисткой снял Федор Бондарчук, восхищенный громогласными разбирательствами о том, кто же все-таки отец ее первенца.

«Еще недавно была женой Игоря Николаева, и вдруг развод, а я в положении. Так получилось», — вспоминала звезда в интервью изданию «7Дней».

Журналисты развели на страницах газет «Санта-Барбару», хотя могли бы спросить напрямую, поражалась Королева. Настоящий негатив же полился со всех сторон, когда она вышла на публику с Сергеем Глушко под псевдонимом Тарзан. Хотя влюбленным приходилось держать удар, скандал пошел Наташе на пользу.

Об исполнительнице не писал лишь ленивый, бесплатно упоминая ее имя в прессе и привлекая внимание слушателей к ее персоне.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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