Развлекался с другой дома: Анисина застукала Джигурду за изменой

Отношения Марины Анисиной и Никиты Джигурды начались в 2008 году. Пара пережила множество кризисов и пятилетнее расставание, а не так давно спортсменка в очередной раз уличила своего супруга в измене.

Как пишет «СтарХит», не так давно Анисина вернулась домой, где наткнулась не только на своего супруга, но и на незнакомую женщину. Как оказалось, артист изменял жене, что привело к большой ссоре.

Чтобы исправить ситуацию, Джигурда обвинил в случившемся своего директора Евгения. По словам шоумена, именно Евгений привел в их дом женщину, которая пыталась его соблазнить. И именно на нее наткнулась Анисина.

Ни Джигурда, ни его супруга пока никак не прокомментировали ситуацию. Однако, по данным СМИ, они приняли решение уволить директора артиста на фоне скандала, несмотря на 15-летнюю совместную работу.