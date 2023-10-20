Развеян грандиозный миф о драке Чумакова и Дятлова

В 2007 году на экраны вышло шоу «Король ринга». В передаче зрители наблюдали за боксерскими поединками звезд эстрады, комиков, актеров. Деятелям шоу-бизнеса предлагалось попробовать себя в новом амплуа и доказать свою мужественность. Одним из самых запоминающихся моментов программы стал бой Алексея Чумакова и Евгения Дятлова.

Публика была уверена: поединок подставной, а герои программы лишь имитируют настоящие удары. Из-за технического нокаута бой между Чумаковым и Дятловым пришлось остановить. Многие считали, что в тот момент певец лишь имитировал травму, но это не так. Ясность внес его противник.

В интервью YouTube-каналу «Сама Меньшова» артист признался:

«Все по-настоящему».

К неожиданности участников передачи, дрались они по-взрослому. Поэтому для Евгения Дятлова участие в «Короле ринга» стало настоящим испытанием.