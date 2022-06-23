Развеяла слухи: Тодоренко засветилась с коляской на прогулке

Подписчики телеведущей предположили, что она стала мамой во второй раз.

Регина Тодоренко старается держать от подписчиков в секрете подробности своей беременности. Ранее она собиралась рожать второго ребенка в Москве, но затем спешно улетела на Бали. Там телеведущая тоже не задержалась и вскоре вместе с мужем Владом Топаловым и их первенцем Михаилом переехала в Канаду. Почему она выбрала именно эту страну для родов, Тодоренко не сообщила. Она пообещала рассказать все фолловерам после того, как малыш появится на свет.

Но, по всей видимости, и эту информацию она будет беречь до последнего. Подписчики Регины уже вовсе обсуждают слухи о том, что она стала мамой во второй раз. На днях Тодоренко пришлось их официально развеять. Она опубликовала в соцсетях черно-белый снимок, на котором позирует с коляской на прогулке. Широкое белое платье не скрывало объемный живот телезвезды.

Правда, некоторым комментаторам и этого оказалось недостаточно. Они предположили, что Регина делится старыми кадрами, пока сосредоточена на уходе за родившимся ребенком.