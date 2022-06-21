«Развестись будет непросто»: раскрыта неприглядная правда о браке Азизы с иностранцем

Брак певицы Азизы с итальянцем Алессандро Лортэ продолжают сотрясать скандалы. Спустя всего год после свадьбы певица поняла, что хочет жить не с иностранным супругом, а с бывшим мужем, предпринимателем Александром Бродолиным. Но Лортэ не готов так легко отпустить возлюбленную.

По словам близкой подруги Азизы, звездного дизайнера Аники Керимовой, итальянец собирается любыми способами вернуть любовь жены. Ее эмоции к бывшему супругу он называет минутной слабостью.

«Развестись будет непросто», — считает Керимова.

Керимова добавила в беседе с порталом PROZVEZD , что Алессандро намерен прилететь в Москву для серьезного разговора с женой. Дизайнер подчеркнула, что мужчина очень любит Азизу. Пара несколько раз бывала в гостях у Керимовой, и Аника замечала, с каким восхищением Лортэ смотрит на певицу. При этом дизайнер сетует и о расставании артистки с бывшим мужем. По ее словам, Бродолин был против приемного ребенка из детского дома, на котором настаивала Азиза. Эта ссора и разрушила их отношения.

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