Развеселит любого турка: о чем забыли в «Великолепном веке» ради Хюррем

Сериал «Великолепный век» вышел на экраны в Турции еще в 2011 году. Его популярность была так высока, что проект перекупили многие страны мира. Успехом картина пользовалась и среди российских зрителей, которые увидели ее через год после премьеры. Создатели ленты вдохновлялись жизнью реально существовавшего султана Сулеймана, однако исторические события они сочетали с художественным вымыслом. Именно из-за этого в турецких обычаях, показанных по ТВ, нашли немало ляпов.

Одна из неточностей казалась отношений Сулеймана и Хюррем. Несмотря на то, что в сериале он явно благоволил наложнице, в реальности их отношения строились по-другому. Султан никогда не вызывал рабынь лично к себе в покои. Все подобные решения принимались через евнуха. А иногда наложниц выбирала мать Сулеймана, так что он до последнего не знал, с кем увидится вечером. Однако от такой традиции в сериале решили отойти, чтобы ярче показать связь между султаном и Хюррем. И за этот промах проект подняли на смех многие турки.