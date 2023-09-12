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Развелся с красавицей-женой и пропал: как теперь живет Иракли из «Фабрики»

12 сентября 2023 20:00
Развелся с красавицей-женой и пропал: как теперь живет Иракли из «Фабрики»

Артист оставил российский шоу-бизнес.

Ираклий Пирцхалава или просто Иракли прославился благодаря участию во втором сезоне проекта «Фабрика звезд». Темпераментный восточный красавец покорил сердца миллионов фанаток и после завершения программы построил успешную сольную карьеру. Его хиты «Вова-чума», «Лондон-Париж» и «Капли абсента» пела вся страна.

Однако последние несколько лет певец перестал появляться на экранах. Оказывается, в жизни Иракли произошли большие перемены: исполнитель развелся с женой и перебрался за границу. Сначала певец жил в Испании вместе с детьми, а позже перебрался в Грузию.

Пирцхалава отмечает, что они с бывшей супругой живут в одном городе и отлично ладят между собой ради общих отпрысков. Знаменитость продолжает заниматься музыкой, параллельно развивает проекты в сфере недвижимости, строительства и ресторанного бизнеса. Об этом поведал сам Иракли в интервью «МУЗ-ТВ».

Развелся с красавицей-женой и пропал: как теперь живет Иракли из «Фабрики»
Фото: legion-media.ru, Социальные сети
Алла Новикова
Алла Новикова
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